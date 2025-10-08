Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde yurt dışına çıkış yapacak olan F.A.(E-20) ile A.Ö.(E-29) uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 3 sarma sigara ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

-Girne’de de iki kişi tutuklandı

Öte yandan, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde dün Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen bir aracın durdurularak aranması sonucunda 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aracı kullanan E.K. (E-22) ve araçta yolcu olarak bulunan B.A.(E-21) tutuklandı.

-“Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında bir kişi daha tutuklandı

M.G. (E-31) Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından 30 Eylül’de gerçekleştirilen “Tutsak Olma Operasyonu” kapsamında, E.K.'nin (E-27) evinde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 2 kilo 700 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 250 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 4 adet hassas terazi ele geçirilmiş ve bahse konu şahıs tutuklanmıştı.



Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından “Güvenli Okul Projesi” kapsamında yapılan kontrollerde tasarrufunda ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş 22 elektronik sigara bulunan A.A.'ya (E-22) Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından 54 bin TL ceza kesildi.

Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı.

-Ölü bulunan 19 yaşındaki Raji'nin ölüm sebebi için ileri tetkik...

Gönyeli’de 5 Ekim’de ikametgahında ölü olarak bulunan Debare James Raji’nin (E-19) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştı. Polis Basın Subaylığı tarafındna yapılan yazılı açıklamaya göre, Raji’nin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

-Semanur Kıncak bulundu

Polis 3 Ekim'den beridir kayıp olan Gönendere’de sakin Semanur Kıncak'ın (K-19) bulunduğunu açıkladı.

-Polis memurunu darp eden şahıs tutuklandı

Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’nda Güney Kıbrıs'a geçiş yapacakken yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve olaya müdahale eden polis memrunu darp ederek, görevinden men eden S.M.(E-33) tutuklandı.

S.M'nin 231 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu olay dün yaşandı.

-Gazimağusa’da çevreye rahatsızlıktan 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da kamuya açık yerde dün saat 10.30 sıralarında 169 miligram alkollü içki tesiri altındayken yüksek sesle bağırıp çağıran ve çevreye rahatsızlık veren A.Y. (E-47) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.