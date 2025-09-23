Polis açıklamasına göre, yapılan otopside ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındığı ve kesin nedenin ileri tetkikler sonucunda netleşeceği bildirildi.

-Hırsızlık ve kasti hasar…

Gazimağusa’da geçen pazar günü bir cami bahçesindeki bağış kutusunun kilidi kırılarak yaklaşık 6 bin TL nakit para çalındı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.G. (E-44) tespit edilerek tutuklandı.

-Kavga, yaralama, sarhoşluk ve rahatsızlık…

Gazimağusa Sakarya Mahallesi’nde dün gece 02.30 sıralarında alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada, B.M (E-20) kırık cam şişesiyle G.Ö’nün boynuna vurmak suretiyle yaralanmasına neden oldu.

Kavgaya karışan, B.M, B.G, Y.E.S ve U.B tutuklanırken, G.Ö hastanede tedavi altına alındı.

-İhmal yangına neden oldu…

Geçitköy’de dün 12.30 sıralarında bir hurdalıkta spiral makinesiyle hurda araç kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın sonucu yaklaşık 200 metrekarelik alanda kuru ot, hurdalık malzeme ve konu hurda araç yanarak zarar görürken konuyla ilgili olarak M.D (E-54) ve İ.Ö (E-38) tutuklandı.

-18 yaşından küçüklere sigara ve tütün ürünü satan işletmeye yasal işlem…

Lefkoşa’da dün 13.00 sıralarında yapılan denetimde bir işletmenin 18 yaşından küçük şahsa tütün ürünü sattığı tespit edildi.

İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Mekân kapatma saatine uymayan işletmeye yasal işlem…

Girne’de dün gece 02.00 sıralarında bir barın, kapatma saatine uymayarak faaliyetine devam ettiği belirlendi. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.