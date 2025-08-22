Polis Genel Müdürlüğü (PGM), özellikle gençleri tehdit eden yasa dışı “Bağımlılık Yapan Maddeler ve Kaçakçılık Suçlarıyla” daha etkin mücadele etmek maksadıyla, ülke genelinde yürüttüğü çalışmalarını genişletiyor.

Bu kapsamda Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’nin ardından Güzelyurt İlçesinde de PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şubesi bugün faaliyete geçti.

Güzelyurt’ta hizmete giren Narkotik Şubesi, bölgedeki potansiyel “Uyuşturucu ve Kaçakçılık Suçları”nın önlenmesinde önemli katkılar sağlayacak ve PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin operasyonel kapasitesini de artırıp, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları ülke genelinde daha geniş bir ağa yayılacak.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, bu adım sayesinde uyuşturucu suçu ve suçlularına karşı daha etkili bir mücadele yürütülmesinin yanı sıra, toplum sağlığı ve gençliğin geleceğinin korunmasına da büyük katkı sağlanacak. Açıklamada, “Özellikle genç bireylerin yasa dışı bağımlılık yapan maddelerden uzak tutulması, güvenli ve sağlıklı bir toplum yapısının inşasında büyük önem taşımakta” vurgusu yapıldı.