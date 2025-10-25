Ünlü ressam Pablo Picasso’nun yaklaşık 600 bin Euro değerindeki “Gitarla Natürmort” (Naturaleza muerta con guitarra) adlı eseri, Madrid’den Granada’ya taşınırken kayboldu.

1919 tarihli, guaj boya ve kurşun kalemle yapılmış küçük boyutlu tablo, CajaGranada Vakfı’nın “Natürmort: Cansızın Sonsuzluğu” sergisinde sergilenecekti. Ancak sadece 12,7 x 9,8 santimetre ölçülerindeki eser, vakfa hiç ulaşmadı.

Vakıf yetkilileri, tablonun 3 Ekim Cuma günü Madrid’den gönderilen emanet eserler arasında olduğunu, ancak kutuların bazılarının yanlış numaralandırılması nedeniyle tam kontrol yapılmadan teslim alındığını açıkladı.

Kutuların hafta sonu boyunca kamera kaydı altında tutulduğu, ancak pazartesi günü açıldığında tablonun eksik olduğunun fark edildiği belirtildi.

Vakıf, tablo kaybını Ulusal Polis Teşkilatı’na bildirerek “Olayın aydınlatılması için yetkililerle tam işbirliği içindeyiz” açıklamasını yaptı.

İspanyol basınına göre, tabloyu taşıyan araç Granada yakınlarında bir gece konakladı ve iki personelin kargoyu korumak için dönüşümlü nöbet tuttuğu öne sürüldü.

Polis, eserin akıbetini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.