Çinli bir çift, Afrika genelinde bebek bezi ve hijyen ürünleri satarak milyonlarca dolarlık bir şirket kurdu.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre şirketin yıllık geliri 3,2 milyar Yuan'a, yani yaklaşık 450 milyon dolara ulaştı.

Bu başarı, Çin sosyal medyasında önemli bir girişimcilik örneği olarak ilgi gördü.

Bu başarılı girişimin arkasında Harbin Mühendislik Üniversitesinden mezun olan Shen Yanchang ve eşi Yang Yanjuan bulunuyor.

Shen, mezuniyet sonrası Nijerya'da satın alma müdürü olarak görev yaptı. Eşi Yang ise akademik kariyerini sürdürerek mühendislik alanında doçent unvanı aldı.

Çift, 2000 yılında Guangzhou'da küçük bir ticaret şirketi kurarak Afrika pazarına temel ihtiyaç ürünleri ve yapı malzemeleri ihraç etmeye başladı. Fakat Shen'in Nijerya'daki ilk tecrübeleri, kuracakları işin geleceğini şekillendirdi.

Shen, sıcak iklim ve sıtma riski gibi nedenlerle Çin'e dönmesine rağmen, kısa bir süre sonra Nijeryalı bir tedarikçiden 200 bin dolarlık sipariş aldı. Bu gelişme, Afrika'ya olan ilgisini yeniden artırdı. Shen, bu talebin "büyük, keşfedilmemiş bir fırsatın" işareti olduğunubelirtti.

Sunda International Group adıyla, 4 yıl içinde şirketlerini büyüten çift, ilk yurt dışı şubesini Gana'da hizmete açtı.

Bu süreçte Afrika'da bebek bezi ve hijyen ürünlerine erişimin kısıtlı olduğunu tespit ettiler.

Habere göre, kıtadaki pek çok kadın regl dönemlerinde bez veya yaprak gibi ilkel malzemeler kullanıyordu. Sunda International, bu açığı kapatmak amacıyla yerel dağıtıcılar ve perakendecilerle güçlü işbirlikleri geliştirdi. Şirket, bölgesel ihtiyaçlara göre tasarlanmış kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunarak pazarda hızla büyüdü.

Öte yandan, Afrika nüfusunun 2050 yılına kadar 2,5 milyara ulaşacağı tahmini, orta sınıfın büyümesi ve yükselen kişisel hijyen bilinci, şirketin büyümesini destekleyen diğer etkenler oldu.

Sunda International, zamanla ürün yelpazesini genişleterek bebek bezinin yanı sıra yetişkin bezleri ve farklı hijyen ürünleri de üretmeye başladı.