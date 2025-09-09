Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), perşembe günü İskele’nin bazı bölgelerinde üç saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, özel bir proje kapsamında akım temin çalışması nedeniyle yapılacak kesintinin 09.00-12.00 saatleri arasında olacağı; İş Bankası, Levent Sitesi ve Petek Pastanesi bölgelerinin etkileneceği bildirildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Metehan bölgesinde de 11 Eylül Perşembe günü 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Metehan bölgesinde yapılacak yeni fider tesisi çalışmaları kapsamında, Gönyeli Trafo Merkezi’ndeki Ayşe Ertuğrul trafosunun değişimi nedeniyle 10.00 – 13.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, “kesintiden yeni Eziç ve çevresi etkilenecektir” denildi.

Ergenekon köyünde 11 Eylül Perşembe günü 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Ergenekon Köy Gelişim bölgesinde akım temini projesi kapsamında enerji kesintisi yapılacak.

Çalışmalar kapsamında Meriç Trafo Merkezi Serdarlı-Çukurova fideri üzerindeki Ergenekon 2 trafosu değiştirilecek. Kesintiden Ergenekon köyü etkilenecek.

Türkmenköy ve Beyarmudu’nda cuma günü elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), cuma günü Türkmenköy ve Beyarmudu’nun bazı bölgelerinde iki saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, otocloser değişim çalışması ve özel parselasyona akım temin projesi nedeniyle yapılacak kesintinin 10.00 – 12.00 saatleri arasında olacağı bildirildi. Kesintiden Türkmenköy ve Beyarmudu fider kapsama alanının etkileneceği kaydedildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.