Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) seçici, dışlayıcı ve adaletsiz bir yapıya dönüştüğünü savunarak, kolejlere giriş sürecinin fırsat eşitliği ve pedagojik temelli bir sisteme dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

KAMUSAL okulları güçlendirerek özel desteğe ve ekonomik güce bağlı olarak kolejlere yerleşme anlayışına son verilmesi gerektiğini kaydeden KTÖS, öğrencilerin sınavla değil, ilgi ve yetenekleriyle değerlendirilmesi, kamu okullarının güçlendirilmesi ve eğitimde sosyal adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Sendika adına yazılı açıklama yaparak eğitim sistemini ve KGS sonuçlarını değerlendiren KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, kolejlere giriş sınavını, “Çocukları yarışa sokan, büyük çoğunluğunu başarısız ilan eden ve kamu okullarını yavaşça sistemin dışına iten yapay bir eleme düzeni” olarak niteledi.

Kolejlere girişlerdeki sınav sistemin yetenekleri geliştirmeyi değil, öğrencileri sıralamayı ve ayrıştırmayı hedeflediğini, çocukları yalnızca iki sınav performansı üzerinden etiketlediğini de savunan Gelener, pedagojik değil istatistiksel eleme sistemi olduğunu ileri sürdüğü KGS’nin bu haliyle sürdürülemez olduğunu söyledi.

Gelener, tüm kolejlere yerleşen 636 öğrenciden 452’sinin kamu okullarından mezunu olduğunu, bu oranın kolejlere yerleşenlerin yüzde 71’ine denk geldiğini belirtti.

Genel ortalamada çağ nüfusunun yüzde 17’sinin kolej programlarına yerleşebildiğini, öğrencilerden yüzde 83’ünün “başarısız” sayıldığını savunan Gelener, Türk Maarif Koleji’ne en yüksek ortalama puan 88.83’le, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne de en düşük taban puan 50’yle öğrenci kabul edildiğini söyledi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek ayrıcalık tanındığını da iddia eden Gelener, okulun 77 kişilik kontenjanla en büyük yerleşim kapasitesine sahip okullardan biri olduğunu da belirtti.

Süleyman Gelener, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin pedagojik nitelik kaygısı olmadan, sadece siyasi gerekçelerle eğitim sisteminde ayrıcalıklı olarak konumlandırıldığını da ileri sürdü.