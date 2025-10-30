Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 40 yaşındaki Farzan Hakimfard, dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan aramada elektronik sigara ısıtıcısı içinde 0.5 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Tutuklanan Farzan Hakimfard dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmut olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Havalimanından ülkeye giriş yapan zanlıya dedektör köpek Pamir’in tepki verdiğini ve bu bağlamda zanlının üzerinde arama yapıldığını aktardı. Polis, yapılan aramada elektronik sigara ısıtıcısı içerisinde 0.5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının beyanında maddenin kendisine ait olduğunu ‘kullanmak için adaya getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, madenin analize gönderileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin yaşadığı ülkede medikal izin ile madde kullandığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.