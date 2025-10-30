Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Shaker Mohammad Alkhaled dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru, olguları aktardı. Polis, zanlının 28 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizlice girme suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında güneye sakin zanlının, Yiğitler Burcu-Çetinkaya bölgesinden 1. derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek Kuzey Kıbrıs'a giriş yaptığı esnada nöbetçi askerler tarafından suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıklayan polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.