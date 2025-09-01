Fileleftheros’un “Kıbrıs ve Yunanistan Sanayilerinin Ortak Çalışmaları” başlıklı haberine göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Cuma günü Kopenhag’da düzenlenen AB Dış Konular Konseyi gayriresmi toplantısı çerçevesindeki görüşmelerinde savunma sanayilerinin Avrupa programlarına ortaklaşa girmesi gerektiğini vurguladı ve bu amaçla iki bakanlık arasında direkt iletişim hattı kurulması konusunda uzlaştı.

Palmas ve Dendias silahlanma programlarında da iş birliğine gitme üzerinde durdu. Güney Kıbrıs, silahlanma programlarında daha iyi fiyat bulmak fırsatı olduğundan bu tür programlara başka AB üyeleri ile ortaklaşa girmek istediği için iki bakan, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a bu açıdan nasıl yardımcı olabileceğini de ele aldı.

Palmas görüşmede Dendias’a Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü” ve Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü”ndeki geliştirme çalışmalarının süreci hakkında bilgi de verdi.

Gazete Palmas’ın, AB Dış Konular Konseyi gayriresmi toplantısında Rum yönetiminin Ukrayna’ya desteğini yinelediğini ve Avrupa’nın stratejik özerkliğinin sağlanmasının ana şartı olarak Avrupa Savunma Sanayii Üssü’nün güçlendirilmesine verdiği öneme vurgu yaptığını yazdı.