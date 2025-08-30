Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kazanılan kutlu zaferin, yalnızca Anadolu’da değil, Kıbrıs Türk halkının da yüreğinde yankı bulduğunu, özgürlük yolculuğuna ışık tuttuğunu belirten Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki; millet olarak birlik olduğumuzda hiçbir güç bizi boyunduruk altına alamaz. Atalarımızın yedi düvele karşı verdiği mücadele, bugün bizlere bağımsız bir devletin çatısı altında yaşama onurunu kazandırmıştır.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı gün Kıbrıs Türk halkı için de büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Aynı inançla Kıbrıs Türkü de bu ruhla kendi varoluş mücadelesini vermiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin, özgürlük ve egemenlik yolunda verilen mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olarak Türk tarihinde yerini aldığını vurgulayan Öztürkler, şunları kaydetti:

“Zafer Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, onların fedakârlıkları sayesindedir. Bu bilinçle, milli değerlerimize sahip çıkmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bu büyük zaferin coşkusunun KKTC’nin dört bir yanında gururla yaşanmasını diliyorum.”