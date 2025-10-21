Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Dış Basın Birliği kurucularından, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan'ı 2. ölüm yıldönümünde mezarı başında andı.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, anma törenine KTSYD Başkanı Necati Özsoy, eski başkanlarından Burhan Gürkan ve Ertan Birinci ile bazı üyeler, Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ile Özcanhan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

-Özsoy

Törende konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Özcan Özcanhan’ı saygı ve rahmetle andıklarını, Özcanhan adını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Özsoy, Özcanhan’ın sadece bir spor yazarı değil Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesindeki etkin rolü, futbol hakemliği, gazeteciliği, üstün yabancı dil yeteneği ve birçok kişinin hayatına dokunuşu ile iz bırakmış bir kişi olduğunu ifade etti.

-Canbaz

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz da yaptığı konuşmada, KTSYD’yi böyle bir vefa örneği göstermesinden ötürü kutladı. Canbaz, Özcanhan’ın ilk başkanları olduğunu ve Birliğin bugünlere gelmesinde önemli bir rol aldığını hatırlattı.

Canbaz, gazetecilik hayatında Özcanhan ile yaptığı söyleşileri asla unutamayacağını, her söyleşide etkilendiğini ve duygusal kişiliğinin ön planda olduğunu hatırlattı ve kendisini saygı ile andıklarını belirtti.

-Birinci

Eski KTSYD başkanlarından Ertan Birinci de yaptığı konuşmada, Özcan Özcanhan’ın sadece KTSYD ilk başkanı değil, ülke sporuna, TMT yıllarına, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesine, birçok derneğin, birliğin, medyanın hayata geçmesine öncülük yapan otoriter, merhametli ve adaletli bir kişi olduğunu hatırlatarak, kendi hayatında da Özcanhan’ın çok büyük izler bıraktığını söyledi ve saygı ile andığını belirtti.

Tören Özcan Özcanhan için dualar okunmasıyla sona erdi.

1983 yılında kurulan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin (KTSYD) ilk başkanı olan Özcan Özcanhan 2 yıl önce vefat etmişti.