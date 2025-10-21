Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketliliğin artmasını istediğini söyledi.

“Riknews” haber sitesine göre Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in adaya dönüşünün ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme yapılmasının isteneceğini belirtti.

Hristodulidis’in dün, Erhürman ile iletişim kurmaya çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söyleyen Letimbiotis, Kıbrıslı Türklerin yeni liderinin, müzakerelere geri dönülmesini desteklediğini dile getirmesinin çok olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in altı maddelik çerçevesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne giden son kilometreyi katetme yönünde bir başlangıç ​​noktası ve katalizör olduğunu ifade ederek, katalizör noktanın da BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya yapacağı ziyaret, gerçekleştireceği temaslar ve akabinde yapılacak gayrı resmi genişletilmiş toplantı olacağını söyledi.