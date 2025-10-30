Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, 19 Ekim’de halkın iradesini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

Özkunt, “Toplum kararını verdi, şimdi sıra genel seçimlerde” ifadesini kullandı.

TDP Basın Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Erçin Şahmaran’ın Kıbrıs Postası TV programına konuk oldu. Özkunt programda, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden genel seçim hazırlıklarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.



TDP olarak olası bir erken seçime hazır olduklarını söyleyen Özkunt, partinin seçim bildirgesine ilişkin bilgi verdi ve “Kısa, orta ve uzun vadede çözüm sunacak, uygulanabilir bir manifesto hazırlıyoruz. Ekonomi, eğitim, sağlık, tarım ve trafik gibi alanlarda komitelerimiz yoğun şekilde çalışıyor.” dedi.

Özkunt, liyakatsiz olduğunu savunduğu yönetim biçiminden bıkan halkın TDP’ye yöneldiğini ileri sürdü ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yalnızca Ersin Tatar’ın izlediği “iki devletli siyasetin” başarısızlığına indirgenemeyeceğini kaydetti. Özkunt, "hükümetin başarısızlıkları", "laiklik konusunda bilimsel eğitime kast eden" ve "topluma rağmen alınan kararların" seçim sonucunda etken olduğunu da iddia etti.

Özkunt, Kıbrıs müzakerelerine de değinerek, 2017’de Crans Montana’daki görüşmelerin çöküşünden sorumlu tarafın belli olduğunu kaydetti.