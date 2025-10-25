ABD’de yaklaşık 6 yıl önce 'Target' adlı mağazanın otoparkında düşüp yaralanan kadın, seneler süren tazminat davasını kazandı. Mahkeme, 44 yaşındaki kadına 11 milyon 391 bin dolar (yaklaşık 474 milyon TL) ödenmesine hükmetti.

Davacı kadın, 23 Aralık 2019'da Florida'nın Winter Garden bölgesindeki bir Target mağazasına yılbaşı alışverişi için kızıyla birlikte gitmişti. Kalabalıktan kaçmak için kızını kucağında taşıyarak park halindeki araçların arasından yürümeye çalıştı ancak asfalt ile kaldırım arasındaki yükseklik farkını gösteren hiçbir işaretin olmaması nedeniyle dengesini kaybetti.

Kadının avukatlarına göre zemindeki bu fark, "birden fazla yapı standartdını ihlal eden" bir durum teşkil ediyordu. Talihsiz kadın, yükseltiye basınca sol bileğini burktu ve dengesini kaybederek yere "simit gibi kıvrılmış" şekilde düştü.

Kaza sırasında kucağında tuttuğu çocuğunu düşürmemek için dengesini korumaya çalışan kadın, sağ bacakta kavak kemiği, fibula ve dış malleol olmak üzere üç farklı kırık yaşadı. Bacağına metal çubuk ve vidalar yerleştirildi ve ömür boyu bunlarla yaşaması gerektiği söylendi.

Kadın, Target Corporation ve mülkün sahibi Site Centers Corp. aleyhine dava açtı. Taraflar dava öncesinde 250 bin dolarlık (yaklaşık 10.5 milyon TL) uzlaşma teklifi üzerinde anlaşamadı.

Günün sonunda jüri, olayda sanık şirketleri yüzde 90 kusurlu buldu ve davacı lehine 11.3 milyon dolarlık (yaklaşık 474 milyon TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

"MÜVEKKİLİMİN HAYATI DEĞİŞTİ"

Kadının avukatları Matt Morgan ve Fan Li, karar sonrası yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"Müvekkilimiz, sanıkların ihmalinden dolayı yıkıcı ve kalıcı bir sakatlık yaşadı. Sağ bacağındaki metal çubuklar ve vidalar nedeniyle artık hayatının geri kalanını ağrı ve kısıtlamalarla geçirmek zorunda."