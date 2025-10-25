Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Konchi köyünde, 74 yaşındaki Mohan Lal adlı bir adamın sahte cenaze düzenleyip tabutun içinden aniden doğrulması, köy halkını şoke etti.

Yerel basına göre, Mohan Lal, “Ölümünden sonra insanların kendisine nasıl davrandığını görmek” amacıyla ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze töreni organize etti. Akrabalarına ölüm haberini yaymalarını söyleyen Lal, süslü bir tabut hazırlattı ve tüm köy halkını törene davet etti.

BİR ANDA TABUTUN İÇİNDEN FIRLADI

Cenazeye yüzlerce köylü katılarak yas ritüellerini yerine getirdi. Ancak törenin en kritik anında, tabutun içinden aniden ayağa kalkan Mohan Lal, kalabalığı şaşkına çevirdi. Köylüler önce neye uğradığını anlayamazken, bir anda törene panik hakim oldu. Ancak kısa sürede gerçek anlaşıldı

Mohan Lal, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Ölümümden sonra insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini görmek istedim. Bunu yaşarken deneyimlemek istedim.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından köy halkından özür dilemek isteyen Lal, katılanlara büyük bir ziyafet düzenledi. Olay, köyde hem şaşkınlık hem de eğlenceye neden olurken, görüntüler sosyal medyada da kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yerel basın, Mohan Lal’ın bu sıra dışı girişiminin “ölümle yaşam arasındaki merakın sınırlarını zorlayan bir deney” olarak yorumlandığını aktardı.