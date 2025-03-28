Bakanlar Kurulu, orman yangınlarıyla mücadele için 1 Nisan ile 30 Kasım arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik “Yangın Hazır Kuvvet Ekibi” kurulmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, orman yangılarıyla mücadele kapsamında, 125 kişilik ekip, Fasıl 60 Orman Yasası'nın 14'üncü ve 18'inci maddeleri altında yapılan "Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Tüzüğü" uyarınca Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak.

Bu amaç için gerekli ödenek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi 2025 Mali Yılı Bütçesi’ndeki "Kısmi Mesai Çalışanların ücretleri" kaleminden karşılanacak.