Bakanlar Kurulu'ndan 3 yeni atama. Bakanlar Kurulu, Kubilay Özkıraç’ın istifasının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanlığına Gürsel Uzun'u atadı.
Uzun’un atamasıyla boşalan Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yenal Garabli getirildi.
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Öte yandan, Toprak Ürünleri Kurumu Müdürü Soley Baybar’ın istifası ardından, kurumun yeni müdürü olarak Kürşat Özer atandı.
Bakanlar Kurulu’nun atama ve görevden alma kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.