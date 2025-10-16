Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda devam ediyor. Çarşamba akşamı gruptaki son 2 karşılaşma oynandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Ülkemizin tecrübeli hakemlerinden Mehmet Malek tarafından yönetilen son karşılaşmalar yine bol gollü ve eğlenceli geçti.

AKOL MEDYA TURNUVAYA RENK KATTI

Bu yıl turnuvaya renkli bir kadro ile katılım gösteren Akol Medya takımı 1 galibiyet 2 yenilgi aldı. Teknik adam Efdal Keser kadrosunda 2 kadın medya çalışanı da yer verdi. Akol Medya takımında Melin ve Rabia turnuvaya ayrı bir renk kattılar. Melin attığı golle takımına katkı sağlasa da farklı yenilgiden kurtulamadılar.

GELENGÜL FARKLI KAZANDI

Grubu lider tamamlayan Gelengül takımı güçlü kadrosu ile Akol karşısında farklı bir galibiyete imza attı. Takım kaptanı İrfan Gelengül Akol Medya maçında yaptığı güzel kurtarışları ile alkış topladı. Fakat rakipten Melin’in golüne engel olamadı.

YENİDÜZEN-TRİBÜN MAÇI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Turnuvada grubun son karşılaşması Yenidüzen-Tribün Kıbrıs arasında oynandı. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Yenidüzen skor üstünlüğünü koruyamadı. Ertuğ Erçin şık golleri ile dikkat çekti. Tribün Kıbrıs takınının Teknik Sorumlusu Necati Külahlılar son anlarda oyuna hamle yaparak 2 değişiklikle maçı çevirmeyi başardı ve takımı galip geldi.

Oynanan Maçların Sonuçları

Yenidüzen-Akol: 6-8

Gelengül-Tribün: 2-2

Gelengül-Yenidüzen: 6-4

Tribün-Akol: 13-2

Gelengül-Akol: 22-3

Tribün-Yenidüzen: 7-6

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Gelengül-Akol Medya

Tribün-Yenidüzen

29 EKİM ÇARŞAMBA FİNAL

SAAT 19.00

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Gelengül 3 2 1 0 30 9 7

Tribün 3 2 1 0 22 10 7

Akol 3 1 0 2 13 41 3

Yenidüzen 3 0 0 3 16 19 0