Ülkemizin istikrarlı turnuvalarından olan ve KKTC Bakanlıkları ile bağlı daireleri arasında gerçekleşen, merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı finalistler belirlendi.

Bu yıl 15.kez düzenlenen ve İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele etti. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar adını yarı finale yazdırdı ve yarı finaller 21 Ekim Salı akşamı oynanacak.

Gruplarda oynanan son maçların ardından oluşan puan durumları ve yarı final programı şöyle:

YARI FİNAL PROGRAMI

21 Ekim Salı

Saat 18.00: Merkezi Cezaevi – Sivil Havacılık Dairesi

Saat 19.00: İlköğretim Dairesi – Din İşleri

FİNAL PROGRAMI

28 Ekim Salı

Saat 18.00: Üçüncülük maçı

Saat 19.00: Şampiyonluk maçı

A GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Merkezi Cezaevi 5 5 0 0 42 14 15 28

2 Din İşleri 5 4 0 1 31 23 12 8

3 Devlet Hastanesi 5 3 0 2 41 21 9 20

4 Sivil Savunma 5 1 0 4 25 47 3 -22

5 Sosyal Sigortalar 5 1 0 4 23 42 3 -19

6 Gümrük Dairesi 5 1 0 4 23 36 3 -13

B GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 İlköğretim Dairesi 4 4 0 0 38 15 12 23

2 Sivil Havacılık 4 2 1 1 34 19 7 15

3 Sağlık Çalışanları 4 2 1 1 24 22 7 2

4 Tarım Bakanlığı 4 1 0 3 9 38 3 -29

5 Vergi Dairesi 4 0 0 4 9 20 0 -11