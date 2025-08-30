Girne Arkın Group Fest25”, 17. Ozanköy Pekmez Festivali ile başladı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında yiyecek içecek stantları, halk dansları gösterileri, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli seminerler yer aldı. Şira ikramı ile başlayan festival dün saat 23.00’e kadar devam etti.

Festivale, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, meclis üyeleri ile diğer yetkililer katıldı.

Festivalin ilk etkinliği Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun folklor gösterisi oldu. Şira ikramının ardından Bikem Tunar Feat. Gibsy Brothers sahne aldı.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri, Müdür Muavini ve gıda mühendisi Naile Soyel’in “Pekmez:Doğal ve Süper Gıda” isimli konuşmasının ardından Zumba Kids Joy’un Modern Dans gösterisi ile devam etti. Gecenin son etkinliği Grup Salt konseri oldu.

-Festivalde bu gecenin programı

Festivalde bu gece saat 19.00’da şair Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleri üzerine sunum ve şiir dinletisi gerçekleştirilecek.

Sunum ve şiir dinletisinde, Kültür Dairesi Müdürü ve şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Üyesi Mustafa Ergüven konuşmacı olacak. Saat 19.30’da Halk Sanatları Derneği (Hasder) halk dansları gösterisi, saat 19.45’te ise sanatçı Can Barış konseri sahnelenecek.

Akşam programı saat 20.45’te Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin (Oksem) halk dansları gösterisi ile devam edecek.

Gecenin finalinde ise saat 21.00’de sevilen sanatçı Serdar Kavaz & Orkestrası sahne alacak.