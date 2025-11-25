Polis Genel Müdür I. Yardımcısı mevkiine atanan Gökay Karagil’e, Polis Genel Müdürlüğü’nde dün düzenlenen törenle rütbesi takıldı.

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Gökay Karagil’in özgeçmişinin okunmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Polis Genel Müdürü Ali Adalıer tarafından rütbeleri takıldı.

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, Polis Teşkilatı’nın eğitim yuvası olan Polis Okulu Müdürlüğünü de ziyaret ederek, okulda eğitmen olarak görev yapan polis mensuplarının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyarette eğitmen polisler ile bir araya gelen PGM Adalıer, disiplinli, mesleki bilgilerle donatılmış ve polislik mesleğine bağlı seçkin polis adaylarının teşkilata kazandırılmasında büyük emek sarf eden polis mensuplarına teşekkür ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.