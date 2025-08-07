Dijital Bankacılıkta Yeni Bir Dönem Başlıyor

Dijitalleşen dünyada bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından Near East Bank, müşterilerine daha hızlı, daha güvenli ve her şeyden önemlisi daha pratik bir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla mobil uygulamasını kökten yenilediğini duyurdu. Kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanım özellikleriyle dikkat çeken yeni uygulama, bankacılık işlemlerini adeta parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Güvenliğe Akıllı Dokunuş Face ID ve Parmak İziyle Anında Erişim

Yenilenen Near East Bank mobil uygulaması, güvenlik konusunda çıtayı oldukça yükseltti. Uygulamaya artık Face ID ve parmak izi gibi biyometrik giriş özellikleriyle kolayca ve güvenle erişmek mümkün. Bu yenilik, şifre girme zahmetini ortadan kaldırırken, kişisel verilerinizi en üst düzeyde koruma altına alıyor. Saniyeler içinde gerçekleşen biyometrik doğrulama sayesinde, bankacılık işlemlerinizi hiç olmadığı kadar hızlı başlatabilirsiniz.

Giriş Yapmadan Bile Kontrol Sizin Elinizde Hesabınız ve Kartlarınız Tek Bakışta

Yeni mobil uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de, kullanıcıların uygulamaya tam olarak giriş yapmadan bile birçok temel bilgiye erişebilme imkanı sunması. Artık banka hesabınızın durumunu anında kontrol edebilir, kredi kartı bakiyenizi görüntüleyebilir ve güncel hesaplarınızı kolayca takip edebilirsiniz. Bu sayede, acil durumlarda veya hızlı bilgi edinme ihtiyacınızda, tek bir dokunuşla tüm finansal verilerinize ulaşmak mümkün oluyor.

Finansal Kararlarınız Parmaklarınızın Ucunda Kredi Hesaplaması ve Anlık Döviz Kurları

Near East Bank mobil uygulaması, sadece işlem yapmanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda finansal planlamanıza da destek oluyor. Uygulama üzerinden kredi hesaplaması yapabilir, farklı kredi seçeneklerini karşılaştırabilir ve size en uygun olanı belirleyebilirsiniz. Ayrıca, anlık döviz kurlarını takip etme özelliği sayesinde, piyasadaki dalgalanmaları anbean izleyebilir ve döviz işlemlerinizi en doğru zamanda gerçekleştirebilirsiniz.

Havale ve EFT Artık Çok Daha Hızlı ve Pratik

Bankacılık işlemlerinin en sık yapılanlarından olan yurt içi ve yurt dışı havale/EFT işlemleri de Near East Bank'ın yeni mobil uygulamasıyla bambaşka bir boyuta taşınıyor. Karmaşık menüler ve uzun işlem adımları tarihe karıştı. Artık tüm havale ve EFT işlemlerinizi, parmaklarınızın ucunda, sadece birkaç dokunuşla güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Raif Usal Teknolojiyle Hayatları Kolaylaştırmaya Devam Edeceğiz

Near East Bank Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raif Usal, Dijitalleşme rüzgarları bankacılık sektörünü dönüştürürken, biz de Near East Bank olarak bu değişimin öncülerinden olmaktan gurur duyuyoruz.Sadece bir uygulama değil; geleceğe açılan bir kapı sunuyoruz müşterilerimize. Yenilenen mobil uygulamamız, artık sadece bir işlem aracı olmanın ötesinde, her an yanlarında olan bir dijital asistan gibi tasarlandı. Amacımız, bankacılık hizmetlerini herkes için erişilebilir, güvenli ve en önemlisi zahmetsiz hale getirmek.

Near East Bank'ın yenilenen mobil uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Mobil ve internet bankacılığı şifrenizi almak için ise, 7/24 hizmet veren 444 0 632 numaralı çağrı merkezini arayarak şifrenizi güvenli bir şekilde temin edebilirsiniz.

Herkes İçin Dijital Bankacılık

Bu yenilikle birlikte, artık şubeye gitme zorunluluğu olmadan, tek bir dokunuşla birçok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. En dikkat çekici özelliklerden biri, uygulamaya tam giriş yapmadan da döviz kurları, hesap bakiyeleri ve en yakın ATM bilgileri gibi temel verilere kolayca ulaşabilmeniz. Bu, bankacılığın pratik yüzünü ortaya koyuyor.

Yenilenen arayüzümüzü tasarlarken, kullanım kolaylığını en ön sırada tuttuk. Her yaştan ve her teknoloji seviyesinden kullanıcının rahatlıkla adapte olabileceği, sezgisel bir deneyim sunmayı hedefledik. Güvenlikten ödün vermeden, bankacılığı basitleştirmek bizim için temel bir ilke.

Sadece Bir Adım Değil, Bir Vizyon

Near East Bank Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raif Usal, yenilik bizim için dijital dönüşüm yolculuğumuzun sadece bir başlangıcı. Teknolojiye yaptığımız stratejik yatırımlar, Near East Bank'ın geleceğe bakış açısının bir yansıması. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını öngörerek, onlara her zaman en iyi ve en modern çözümleri sunmaya devam edeceğiz.

Near East Bank olarak, kendimizi sadece bir finans kurumu olarak görmüyoruz. Biz, müşterilerimizin finansal hayatlarını kolaylaştıran, onlara güven veren ve dijital çağa adapte olmalarına yardımcı olan bir iş ortağıyız. Bu yeni mobil uygulama, bu taahhüdümüzün somut bir göstergesidir. Dijitalleşme yolculuğumuzda bizi takip etmeye devam edin, çünkü daha yapacak çok işimiz var dedi.