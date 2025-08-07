Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, işverenin, çalışanın barınma ve gıda ihtiyacını karşıladığı durumlarda, asgari ücret ödemesini yüzde 40 oranında daha az yapabilmesinin, hem küçük esnaf, hem de yerli ve yabancı çalışanlar için büyük sıkıntılar doğuracağını ileri sürdü.

Asgari ücretin yüzde 40’ına tekabül eden 17 bin Türk Lirası ile bir kişinin gıda ve kira giderlerinin karşılanamayacağını ifade eden Erşangil, yeni düzenlemenin küçük esnafın sonunu getireceğini de savundu.

Büyük sermayenin çalışanları hangi koşullarda ikamet ettirip, nasıl yaşam olanağı sunduğunun bugün bile denetlenemediğini öne süren Erşangil, yeni uygulamanın, kalabalık ve kötü koşullarda ikamet eden emekçilerin sayısını artıracağını iddia etti.

Asgari ücretin, bir insanın açlıktan ölmemesi için ancak yeterli olduğunu belirten Erşangil, daha da yoksullaştırılacak kitlelerle, suç oranının artacağı uyarısında bulundu.

Yabancı uyruklu işçi çalıştırmanın çok daha ucuz hale gelmesi nedeniyle ilgili sektörlerde bulunan az sayıda yerli işçinin de, binlerce Kıbrıslı Türk gibi Güney Kıbrıs’ta çalışmaya mahkum edileceğini savunan Erşangil, ücretlerin düşmesinin tüm özel sektörü etkileyeceğini, bunun kamudaki ücretlere de yansımasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Erşangil, “Tüm halkımızın olumsuz şekilde etkileneceği bu uygulamaya karşı toplumsal bir tepki ve direniş gösterilmesi elzemdir” dedi.