Rum Lider Nikos Hristodulidis, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP (BM Barış Gücü) Misyon Şefi Khassim Diagne’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Rum Lider, 2017’de Crans-Montana’da kesilen müzakerelerin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik siyasi iradesini dile getirdi. Politis’in Rum Başkanlık Sarayına dayandırdığı açıklamaya göre, Hristodulidis ayrıca hem kendisinin hem de Kıbrıs sorunu üzerinde çalışan ekibinin, Diagne ile yakın iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Diagne ise, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununun çözüm sürecine son derece bağlı olduğunu vurguladı. Kendi görevi çerçevesinde, Hristodulidis’in desteğiyle, BM’nin Kıbrıs’taki tüm faaliyetlerinin, taraflar arasında anlamlı müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak koşulların oluşmasına etkin biçimde katkıda bulunması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Diagne sözlerini şöyle tamamladı: “Bu çabaların desteklenmesi için bana ve tüm UNFICYP ekibine güvenebilirsiniz.”