Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir tebrik mektubu göndererek seçilmesi nedeniyle kendisini kutladı. Genel Sekreter mesajında, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Genel Sekreter, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenliği ile refahına olan sarsılmaz bağlılığımı bir kez daha teyit etmek isterim” dedi.

İyi niyet misyonu çerçevesinde her zaman bu amaç doğrultusunda göreve hazır olduğunu belirten Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına ve bölgedeki barışa katkı sağlayacak, barışçıl ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalara destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Mesajında, yakın gelecekte geniş katılımlı bir gayriresmi toplantı düzenlenmesi hususundaki taahhütünün devam ettiğini de ifade eden Genel Sekreter, Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’a adaya giderek taraflarla temaslarda bulunması için talimat verdiğini kaydetti.

Genel Sekreter, “2025 yılında yakaladığımız ivmenin üzerine inşa edebilmek ve Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir ilerleme yolu belirleyebilmek amacıyla Temsilcimle yapıcı ve sonuç odaklı bir işbirliği içinde olmanızı teşvik ediyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Khassim Diagne ile de yakın bir işbirliği içerisinde olunması yönündeki beklentisini iletti.

TATAR'A TEŞEKKÜR

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mektup yazarak görev süresi boyunca gösterdiği işbirliği için teşekkür etti.

Guterres, geçen hafta görevini Tufan Erhürman’a devreden Ersin Tatar’a yazdığı mektupta, “Sizin de desteğinizle, taraflar arasındaki üst düzey diyaloğun yıllar sonra yeniden başlaması, bir dizi güven artırıcı girişimin uygulanması yönünde ilerleme kaydedilmesi cesaret vericidir” ifadelerini kullandı.

Beşinci cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu konudaki desteği için teşekkür eden Guterres, tüm Kıbrıslıların güvenliği ve refahı için iyi niyet misyonuyla tarafların hizmetinde olmaya devam edeceğini de vurguladı.

“Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın, tüm Kıbrıslıların yararına olduğuna inandığını” kaydeden BM Genel Sekreteri, mektubunu 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hayatının yeni döneminde başarılar dileyerek noktaladı.