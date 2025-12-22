Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türkünü hiç kimsenin görmezden gelemeyeceğini, yaşadığı acıları unutturamayacağını, çocuklarının tarihi doğru bilmesine engel olamayacağını söyleyerek, Kıbrıs Türkünün güvenlik, eşitlik, egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan etkinlikte sırasıyla, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) tarafının Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu’nun izlenmesinin ardından HTL Müdürü Meltem Adalı tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman’a program sırasında Ressam Emir Ebru tarafından çizilen ve günün anlam ve önemini anlatan tablonun takdimi yapıldı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, her ailede bir şehit, şehit olmasa bile, bir kayıp, bir gazi bulunduğunu, tarihin çocuklara ve gençlere aktarılması gerektiğini, tarih bilinmeden geleceği yazmanın da mümkün olamayacağını söyledi.

Erhürman, 1878-1960 arası dönem koşullarının, adadaki Türkleri bir taraftan sömürge idaresiyle, diğer taraftan da “milli idealleri” olan başka bir toplulukla mücadele etmesini gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 1960’ta Kıbrıs Türkünün adadaki “iki eşit kurucu ortaktan biri” olarak masada olmasını sağlayan Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Adnan Menderes’in anılmadan geçilemeyeceğini söyleyerek, o dönemdeki “eşitlik” olgusunun bugünkü şartlarda kabul edilmesinin mümkün olmadığını da ekledi.

“Şehitlere borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz, çünkü o, ödenebilecek bir borç değildir, ama bunun için çaba göstermeliyiz” diyen Erhürman, bunun şehitlerden geriye kalanlara nasıl bir hayat sunulacağıyla alakalı bir durum olduğunu ifade etti.

1975 Federe Devlet dönemi ile 2025 arası, şehit çocuğu ve şehit torunlarının da bulunduğu kaç kişinin adayı kendisi için vatan yapılamadığı için terk ettiğinin de ayrıca öneme sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yeni bir diriliş için ayağa kalkması gerektiğini, bunun için gerekli inancın da mevcut olduğunu vurguladı.

“Kimse bizleri görmezden gelemez, yaşadığımız acıları unutturamaz, çocuklarımızın tarihi doğru bilmesine engel olamaz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türkünün güvenlik, eşitlik ve egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.