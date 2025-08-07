Fileleftheros gazetesi, Trafik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta geçen yılın tamamında motosiklet ve motor kazasında ölenlerin sayısı 10 olurken, bu yıl ise şimdiye kadar 12 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Gazete, yıl içinde trafik kazalarında ölen 26 kişinin 12’sinin, yani yüzde 46’sının motorlu araç kaynaklı olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca geçen yıl ile bu yılın aynı dönemlerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının aynı şekilde 26 olduğuna da dikkati çekti.