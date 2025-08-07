Politis gazetesi ve diğer gazeteler, ATF uzmanları ile bu konudaki haberlere geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete ayrıca ayrı bir sayfada ATF’nin görev ve yetkililerinin yanı sıra çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler de aktardı.

Alithia gazetesi ilgili haberinde Rum hükümetinin, Amerikalı uzmanlar aracılığıyla Limasol’daki büyük yangın konusunda mazeret aramaya çalıştığını yazdı.

Gazete toplumun, yangın konusunda sorumluluğun üstlenilmesini talep ettiği bir anda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tüm müdahil taraflardan istediği raporların ötesinde Amerikalı uzmanların geleceği açıklamasında bulunduğuna dikkati çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 24 saat içerisinde kendi kendini yalanladığını yazan gazete, Hristodulidis’in nihayetinde “Amerikalıların araştırma için değil tavsiyeler için geleceğini” açıkladığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, bakanlar kurulu toplantısında 10 kişiden oluşan Amerikalı uzmanlar grubunun, hükümetin teknik yardım talebi üzerine geleceğini açıkladı.

California ve Havai’deki büyük yangınlar konusunda uzman olan Amerikalı grubun, yangının nedenlerini, söndürme tedbirleri, hizmetlerin etkinliği ile krizin yönetilmesi gibi konuları ele alacağını söyleyen Hristodulidis, yararlı sonuçlar elde edilmesi ve gelecekteki krizlerin önlenmesi amacıyla Amerikalı uzmanlarla iş birliğinde bulunmaları konusunda tüm müdahil taraflara çağrıda bulundu.

Gazete haberinde ayrıca “Brief” isimli internet sitesindeki habere dayanarak ATF uzmanlarının, yangının çıktığı noktadaki bilimsel analizlere odaklanacağını yazdı.