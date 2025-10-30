Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenecek Motor Sporları Festivali için geri sayım başladı. 3–9 Kasım tarihleri arasında NEU Event Park’ta gerçekleştirilecek festival, hız tutkunlarını ve müzik severleri bir araya getirecek.

Festival öncesi düzenlenen basın toplantısı, İKAS Barkey’de gerçekleştirildi. Toplantıda, organizasyon komitesi üyeleri festivalin detaylarını basınla paylaştı. Etkinliğin, ada tarihinde bir ilk olacağı vurgulandı.

Festival kapsamında; Otomobil yarışları, Klasik otomobil sergileri, Gymkhana gösterileri, Canlı konserler ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak.

Organizatörler, festivalin sadece motor sporlarına değil, aynı zamanda gençlerin ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği bir sosyal etkinlik alanı oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının gelişimine katkı sağlaması beklenen bu büyük organizasyon, NEU Event Park’ta 3–9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ MOTORSPORLARI FESTİVALİNİ SONUNDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenecek Motor Sporları Festivali öncesinde konuşan organizasyon yetkililerinden Tigin Kişmir, yıllardır üzerinde çalıştıkları bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıllardır düşünüp uygulamaya çalıştığımız fakat ülkedeki eksik koşullar nedeniyle gerçekleştiremediğimiz motorsporları festivalini, bu yıl ilk kez Drift NEU Event Park’ta yapabileceğiz. Bu bizim için çok büyük bir adım. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen baştaEnver Haskap’a teşekkür ederiz.

Tigin Kişmir, etkinliğin Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, festivalin her yıl büyüyerek devam etmesini temenni etti.

BU BÜYÜK ORGANİZASYONA ANA SPONSOR OLARAK DESTEK VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilecek Motor Sporları Festivali öncesinde konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, etkinliğe ana sponsor olarak destek vermekten büyük bir gurur duyduklarını ifade etti.

Böylesine kapsamlı bir etkinliğe ana sponsor olarak destek vermekten büyük bir gurur duyuyoruz. Motor sporlarının ülkemizde gelişmesine katkı sağlamak ve gençlerin bu alandaki ilgisini artırmak bizim için önemli bir sorumluluk. Near East Bank olarak, spora ve gençliğe destek vermeye devam edeceğiz dedi.

MOTOR SPORLARINA İLGİ DRİFT NEU EVENT PARK SAYESİNDE ARTTI

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek Motor Sporları Festivali öncesinde konuşan Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, son yıllarda ülkede motor sporlarına olan ilginin büyük bir artış gösterdiğini belirtti.

Son yıllarda motor sporlarına olan ilginin artmasında, Enver Haskasap’ın ülkemize kazandırdığı Drift NEU Event Park’ın büyük katkısı var. Bu tesis sayesinde gençlerin ve sporcuların bu alana yönelimi gözle görülür biçimde çoğaldı. Biz de Klasik Otomobil Derneği olarak bu festivalde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.

GYMKHANA’YA OLAN İLGİ BİZİ DE ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek Motor Sporları Festivali öncesinde açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Organizasyon Sorumlusu İsmet Tufan, Gymkhana olan ilginin son dönemde hızla arttığını belirterek, festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gymkhana son zamanlarda çok duyulmaya ve yoğun ilgi görmeye başladı. Biz de bu haftaki festivalde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak yer almaktan çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri tüm klasik araçlarımızla burada olacağız. Gymkhana bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor dedi.

AMACIMIZ, MOTOR SPORLARINI KKTC’DE GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SEVDİRMEK

Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek Motor Sporları Festivali öncesinde konuşan Drift NEU Event Racing ekibinin direktörü Enver Haskasap, amaçlarının motor sporlarını ülke genelinde her yaş grubuna güvenli ve bilinçli bir şekilde sevdirmek olduğunu vurguladı.

Bizim en büyük hedefimiz, KKTC’de motor sporlarını nasıl sevdirebiliriz sorusuna yanıt bulmaktı. Yaş aralığı fark etmeksizin bu sporu tanıtmak, sevdirmek ve en önemlisi güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çok ciddi federasyonlar, başkanlar ve birliklerle iş birliği yaparak bir yol izledik.

Gençleri trafikteki tehlikelerden uzak tutmayı önemsediklerini belirten Haskasap, “Gençlerimizin trafikteki risklerden uzak kalması, drift tutkusunu Drift NEU Event Park’ta güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Bu sporu sadece bir hız tutkusu olarak değil, tıpkı basketbol ya da futbol gibi bir spor dalı olarak görmelerini istiyoruz.” dedi

Haskasap, Drift NEU Racing School bünyesinde verilen eğitimlerle gençlerin profesyonel olarak sporcu olma fırsatı bulduklarını da vurgulayarak, “Bu gelişimi görmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

