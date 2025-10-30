Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen ringe çıkan milli boksör Metin Turunç, 16 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek unvan maçında mücadele edecek.

“Demir Yumruk” lakabıyla tanınan Turunç, uluslararası arenada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul’da düzenlenecek karşılaşmada hem bireysel kariyeri hem de KKTC adına önemli bir mücadele verecek olan sporcu, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Turunç, açıklamasında, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bu maç yalnızca benim değil, Kuzey Kıbrıs’ın onur maçı olacak.” dedi.

Unvan maçı, Türkiye Boks Federasyonu gözetiminde, uluslararası lisanslı hakemlerin denetiminde gerçekleşecek. Spor kamuoyu, genç sporcunun performansını merakla bekliyor.

İstanbul’daki karşılaşma, KKTC spor camiası açısından da sembolik bir önem taşıyor; uluslararası arenada Kıbrıslı sporcuların görünürlüğünü artırma yolunda bir başka adım olarak görülüyor.