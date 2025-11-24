CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Kasım Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında JP Mainardi 67 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 70 Net ile Gülay Garabli alırken, Hasan Garabli de Net 72 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan yardımcısı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.