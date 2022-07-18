Minimal, Renkli, Soyut: 2022’nin En Trend Dövme Modelleri

2021 yılında tamamen çiçek ve astrolojiden ilham alan dövmeler tercih edilirken, 2022 dövme trendleri biraz daha farklı ve hareketli. Soyut tasarımlar, 90’lardan parçalar veya renkli dövmeler bu sene daha çok tercih ediliyor. Yaptıracağınız dövmeye karar veremiyorsanız, gelin nostaljik modeller, renk sıçramaları ve daha fazlasını içeren son yılın dövme trendlerine birlikte göz atalım.

Son dönemin dövme trendlerini sizler için sıraladık.

1. 90’lar tarzı dövme modelleri

Kol bandı ve kabile dövmeleri de dahil olmak üzere 90’ların estetik dövmeleri son yılın dövme trendleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda her şekil ve tarzdaki kelebek dövmeleri de bu senenin en popüler dövme modellerinden biri olarak yerini alıyor.

2. Hiperrealizm dövmeler

Etkileyici detaylara ve inanılmaz bir gerçekçiliğe sahip dövmeler her zaman en çok tercih edilen modeller arasındaydı ve 2022’nin de dövme trendleri arasında yer alıyor. Dövme severler, ailelerinin veya evcil hayvanlarının küçük bir portresini vücutlarına kazımak istiyor. Son zamanların en popüler dövme modellerinden biri olan hiperrealizm dövmeler, uzun yıllar boyunca da sıkça tercih edilecek gibi görünüyor.

3. Soyut modeller

Siyah veya renkli soyut dövme modelleri, son zamanlarda oldukça popüler bir hal aldı. Farklı ve belli bir konu sınırlaması olmayan bu modeller de son yılın dövme trendleri arasında bulunuyor. Ünlü bir dövme sanatçısı olan Steffey, soyut çalışmalar için, “Sanatın bu ifadesi, kendimizi doğru ya da yanlış olarak bildiğimiz şeylerin etrafına yerleştirilmiş zihinsel bloklardan kurtarmamızı sağlıyor” diyor. Eğer sınırsız bir hayal gücüne sahipseniz ve bunun izlerini vücudunuzda taşımak istiyorsanız, soyut dövme modelleri tam size göre olabilir!

4. Renkli dövme modelleri

Renkli dövmeler son zamanlarda yeniden canlanarak siyah dövmelerden daha çok tercih edilmeye başladı. Vücuda renk ve hareket katan bu cesur modeller, gelecek yılların da dövme trendleri arasında kalmaya devam edecek.

5. Minimalist dövmeler

Bu küçük ve narin dövme modelleri de yıllar boyunca dövme severlerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer almıştır. İnsanlar genellikle daha az gölgeye sahip, basit çizgilerden oluşan minimalist dövmeleri vücutlarında taşımayı seviyor. Yaptıracağınız dövmeye bir türlü karar veremiyorsanız her yılın dövme trendleri arasında yer alan minimalist dövmeleri düşünebilirsiniz.

6. Anısı ve manevi anlamı olan dövme modelleri

Son zamanlarda dövme severlerin sıklıkla tercih ettiği modellerden birisi de anısı olan dövmeler oluyor. Gerçek bir fotoğraf karesi, sevilen birinin portresi veya çocukluk yıllarından bir kesit, insanların son yıllarda vücutlarında taşımayı tercih ettiği modellerden. Dönemin dövme trendleri arasında yer alan bu manevi değere sahip modeller, son derece anlamlı olabilir.

7. Mandala desenli dövmeler

Mandalalar, Hindu ve Budist uygulamalarında manevi öneme sahip geometrik tasarımlardır ve son dönemin dövme trendleri arasındadır. 2022’de çok daha popüler bir model olan mandala desenlerinin çok fazla çeşidi bulunuyor. Her desen, inanışlara göre değişik anlamlara gelse de asıl olarak sonsuzluğu ifade ediyor. Mandala figürlerindeki şekil ve desenler, denge, mükemmellik ve sonsuzluk gibi anlamları ifade ediyor. Birbirinden güzel figürleri ile, mandala desenli dövmeler sizi yansıtıyor olabilir.