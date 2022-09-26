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68 tek yumurta ikizi aynı defilede

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Gucci, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesiyle herkesi şaşırttı. 68 ikiz kardeş podyumda el ele yürüdü. Defile konuklarına davetiye yerine psikolojik test dağıtıldı

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68 tek yumurta ikizi aynı defilede

 

Vizyon sahibi bir tasarımcı olarak tanınan Alessandro Michele, daha önce bebek ejderhalar, balmumu kafalar gibi sıradışı temalarla Gucci için şaşırtıcı gösteriler sunmasıyla ünlü. Ancak Milano Moda Haftası'ndaki son gösterisi, kendi yüksek standartlarını bile aştı.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 2

68 İKİZ EL ELE

Moda devi Gucci'nin, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'nda gerçekleştirdiği son defile, çok dikkat çekiciydi. Önceki gün yapılan defilede 68 tek yumurta ikizi podyumda yürüdü.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 3

Gucci, bu 136 modeli ABD'nin Ohio eyaletinde ağustosta düzenlenen İkizler Günü etkinliğine gönderilen gizli keşif ekibiyle buldu.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 4

Gösteride modeller, aynalı bir duvarla ortadan ayrılmış podyumda birbirinden ayrı şekilde yürüdü. Duvar daha sonra kaldırıldı ve ikizler el ele tutuşarak bir kez daha podyumda yan yana boy gösterdi.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 5

Gösterinin yaratıcı yönetmeni Alessandro Michele, gösteriden sonra eşleştirmenin "çok tanıdık - ama çok güçlü" olduğunu söyledi. İkizlerin bize ailelerde ve toplumda “bağ dokusunu” hatırlattığını söyledi.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 6

Michele, defileyi "ikiz annelerine", annesi Eralda ve annesinin ikiz kız kardeşi Giuliana'ya adadığını söyledi.

Michele, kendisini yetiştiren iki kadının çok yakın olduğunu, "sihirli bir şekilde çoğalmış" gibi durduğunu ifade etti.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 7

Michele, “Podyumları bir tiyatro sahnesi olarak kullanıyorum ve moda, ötekilik fikrine güçlü bir şekilde hitap ediyor. Başka bir yanım olduğunu biliyorum - terapistime gittiğimde o yanımla tanışıyorum. Hepimizin başka bir yanı var ve bazen o kişiyle tanışıp el ele tutuşuyoruz” dedi.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 8

DAVETİYE YERİNE PSİKOLOJİK TEST

Gösteriden önce konuklara davetiye yerine tamamlamaları için bir Rorschach testi gönderildi. Rorschach, deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir test. Michele bu tercihinin nedenini, “Bu gösteri kendi içinizi kazdığınızda ne bulduğunuzla ilgili, bu yüzden hepinizi buna hazırlamak istedim” dedi.


68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 9

Michele'in sınır tanımayan yaratıcı girişimi, İtalya'nın en büyük lüks markasıyla uyumsuz gibi görünebilir, ancak marka geçen yıl satışlarından 10 milyar doları aşan kar elde etti.

68 tek yumurta ikizi aynı defilede - 1

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