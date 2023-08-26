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Sabancı çiftinin durumu iyiye gidiyor

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Sabancı çiftinin durumu iyiye gidiyor
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Yunanistan'da denizde geçirdiği kaza sonrası tedavileri için İstanbul’a sevk edilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi iş insanı Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

'SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR'

Esas Holding’den yapılan açıklamada “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da kaza geçirmişti.

Sabancı çifti, deniz yoluyla Muğla’nın Bodrum ilçesine getirilmişti. İlk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla alınarak İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne sevk edilen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.

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