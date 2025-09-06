Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşmede, Karim Badawi’nin Mısır ve ENI-Total/Energies konsorsiyumu ile önümüzdeki günlerde imzalanacak, sözde Rum MEB’inin 6’ncı parselindeki “Kronos” yatağındaki doğal gazın değerlendirilmesiyle ilgili anlaşmalarda kaydedilen teknik ve ticari ya ilerleme hakkında bilgi verdiği bildirildi.

Haber Haravgi'de “MEB’in 6’ncı Parselindeki Kronos Yatağının Değerlendirilmesi Anlaşması… Mısır ile ENI ve TOTAL/Energies Arasındaki Ticari Anlaşmalarla İlgili İstişareler” başlığıyla yer aldı.

Habere göre, Rum Enerji Bakanı Papanastasiu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Badawi’nin, ENI ve Total/Energies ile imzalanacak anlaşmayla ilgili ilerlemeler hakkında bilgi verdiğini açıkladı. Papanastasiu, şu anda kesinleştirme aşamasında bulunan ve önümüzdeki günlerde imzalanması beklenen anlaşmaların, doğal gazın Damietta terminalinde sıvılaştırılmasından uluslararası piyasalara ihracına kadar tedarik zincirinin tamamını kapsayacağını söyledi.

Papanastasiu, Kronos’un geliştirilmesi ve üretimiyle ilgili nihai planın sunulmasıyla Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki yatakla ilgili iş birliğinin kritik aşamaya gireceğini belirtti. Siyasi yönlerin belirlendiğini söyleyen Papanastasiu, 2025 sonuna kadar nihai yatırım kararlarının alınması ve ilk doğal gaz üretiminin 2027 içerisinde başlaması hedefiyle şirketlerle eşgüdümle hareket ettiklerini kaydetti. Papanastasiu, bu projenin Mısır ile ortak hedefleri olan Doğu Akdeniz’de yeni bir enerji koridoru oluşturmak, bölgenin ve Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğini güçlendirme konusunda mihenk taşı olacağına dikkat çekti.

Karim Badawi ise ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğinin, “Zohr yatağındaki tesislerin ve Mısır’daki altyapıların Rum doğal gazını Avrupa piyasalarına ihraç platformu” olarak kullanılması üzerine odaklandığını söyledi.

Bu projenin stratejik öneme sahip olduğunu ve Güney Kıbrıs’ı, Mısır ile iş birliği aracılığıyla Avrupa’ya önemli bir doğal gaz ihracatçısı haline getireceğini belirten Badawi “Bu iş birliğini Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah El Sisi’nin de yakından takip ettiğini” söyledi. Badawi, bunun “projenin en üst siyasi düzeydeki önemini gösterdiğini” ekledi.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iş birliğinin genişleyip genişlemeyeceği sorusuna karşılık özellikle Kronos projesi üzerinde durduklarını belirten Badawi, Mısır’daki tesisler aracılığıyla 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağının değerlendirilmesinde de iş birliği üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda da önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Aynı gazete, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile Rum dengi Konstantinos Kombos’un Rum Dışişleri Bakanlığı’nda görüştüğünü ve sonrasında basına açıklama yaptığını yazdı.

Gazeteye göre, Mısır’ın Kıbrıs sorununun çözümüne, uluslararası hukuka ve Avrupa Konseyi kararlarına saygı gösterilmesine tam destek verdiğini söyleyen Abdelatty, bölgedeki tansiyonun düşürülmesinin kritik önem taşıdığını kaydetti.

Abdelatty, “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların kullanımını büyütmek ve bütün bölge halklarının potansiyel çıkarlarını uluslararası hukuka saygı ile tatmin etme konusunda iş birliği köprüleri inşa ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Kombos ise Kıbrıs sorunundaki ilkeli duruşu için Mısır’a teşekkür etti ve Rum yönetiminin Kıbrıs sorununda müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yeniden başlamasına bağlılık belirtti.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iyi ilişkilere atıf yapan Kombos, “İki devlet arasında halen imzalanmış olan anlaşmaların hayata geçirilmesi gereğine” vurgu yaptı.

Büyük Limasol yangınında yardım taleplerine süratle cevap veren Mısır’a teşekkür eden Kombos, Mısır’ın yatırım, turizm, teknoloji, enerji, göç, işletmelerin geliştirilmesi ve güvenlik alanlarında Güney Kıbrıs ile bağlarını güçlendirmeye önem verdiğini de söyledi.

Fileleftheros, Abdelatty ile Kombos’un dünkü görüşmesinin Güney Kıbrıs ile Mısır’ın bölgeyi meşgul eden meselelerin bütün aşamalarında aynı tarafta olduğunu gösterdiğini yazdı. Mısırlı Bakanın “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların kullanımını büyütmek ve bütün bölge halklarının potansiyel çıkarlarını tatmin etmek için iş birliği köprüleri kuruyoruz” açıklamasının iki ülke arasında bundan sonraki büyük iş birliği başlığının enerji olacağının anlaşıldığını ekledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında AB dönem başkanlığını devralacağını hatırlatarak, Mısır ajandasının ileri götürülmesi konusunda Güney Kıbrıs’a güvendiklerini kaydetti. Abdelatty, Brüksel’de gerçekleştirilecek bir sonraki Mısır-AB toplantısında, Güney Kıbrıs’ın tam desteğiyle iki taraf arasında yapıcı anlayışın daha da yapılandırılması beklentilerini dile getirdi.

Kombos ile Suriye ve Lübnan konularını da ele aldıklarını anlatan Abdelatty, Mısır’ın İsrail’in bu iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerini kınadığını belirtti.

Hem Abdellaty, hem de Kombos, Gazze’de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptı, insani yardımın artırılması gereğine dikkat çekti.