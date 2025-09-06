Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin, GSI projesiyle gerilmesinin ardından yaşanan gelişmelere yer veren Haravgi gazetesi projeyle ilgili incelemelerin olup olmadığı, bu incelemelerin kimin elinde olduğu ve projenin ekonomik sürdürülebilirliğinin ortaya konup konmadığı konusundaki kargaşanın devam ettiğini yazdı.

Habere göre Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru Selanik’teki bir konferansta yaptığı konuşmada manzarayı netleştirerek, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki elektrik bağlantısı projesinin, kesinlikle sürdürülebilir ve uygulanabilir olduğunu belirtti.

GSI projesinin, stratejik ve ulusal açıdan önemli bir proje olduğunu belirten Papastavru, bunun ötesinde, projenin tartışma kaldırmadığını söyledi.

Papastavru, bugün (dün) Rum Enerji Bakanının “projenin kesinlikle sürdürülebilir” olduğuna dair açıklamalarını okuduğunu, bunun da Rum Yönetiminin resmi tezi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

GSI projesinin zor bir proje olduğuna dikkati çeken Papastavru Avrupa Birliğinin de bunun kesinlikle sürdürülebilir ve uygulanabilir olduğunu teyit ettiğini söyledi.

İleriki adımlara yönelik bir soru üzerine Papastavru, iki ülkenin Enerji Düzenleme Kurulları RAAİ ve RAEK tarafından ödemelerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceğini ve projenin normal şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

-Papanastasiu

Öte yandan Alithia gazetesine göre Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın GSI projesi konusundaki tutumunun bütünlüklü olduğunu söyledi.

Papanastasiu, projeyi sürdürülebilir ve uygulanabilir olarak nitelendirirken ancak bunu hangi incelemeye veya araştırma sonucuna dayandırdığından bahsetmedi.

-DEFA ve ETİFA Dosyaları Açılıyor

Haravgi gazetesi bir başka haberinde Rum Sayıştay Başkanlığına bağlı iki birimin, Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi DEFA ile Doğal Gaz Altyapı Şirketi ETİFA’nın, kuruluşlarından bu yana yaptıkları doğal gazın getirilmesiyle ilgili harcamalarını incelediğini yazdı.

Habere göre Sayıştay Başkanlığı yetkilisi Marios Petridis bir radyo kanalına yaptığı açıklamada denetimin, proje için devlet fonlarından ödenen tüm tutarları kapsadığını ifade etti.

Petridis, Sayıştaylığın, Avrupa Başsavcılığına Vasiliko konusunda büyük miktarda materyal teslim ettiğini de belirtti.

Petridis, projenin “uykuda kaldığını” belirtirken projenin halkın faydasına yönelk olarak tamamlandığını da görmek istediklerini söyledi.

GSI konusunda ise Petridis, Avrupa Başsavclığı ile iş birliği halinde olduklarını ve ilgili verileri teslim ettiklerini ancak özel bir raporu gerektirecek kamu harcamasının da bulunmadığını ifade etti.