İskele, Mehmetçik-Büyükkonuk, Tatlısu ve Erenköy-Karpaz belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen “Miras Kıbrıs” etkinliği dün İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yapıldı.

“Mirasına Sahip Çık” sloganlı etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra bazı milletvekilleri, bürokratlar, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Organizasyonu üstlenen dört belediyenin başkanı; İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da etkinlikte yer aldı.

Etkinlik Refika’nın Mutfağı kurucusu, yemek kitabı ve gazete yazarı Refika Birgül ile kültüre dair sohbetle başladı.

Daha sonra gurme şef Mustafa Şah ve Kıbrıs Türk turizmi üzerine çalışmalar yapan Zekai Altan da sohbete katılarak, Kıbrıs mutfağı hakkında bilgiler verdi.

Son olarak Sibel Tatar ve Fatma Şahin de, Refika Birgül’ün sohbetine dahil oldu.

Tatar

Sibel Tatar konuşmasında, gastronomide Gaziantep’in geldiği noktaya dikkat çekerek, “O tecrübeden biz de faydalanmak istiyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın talebini de ileten Sibel Tatar, “Bölgede inşallah uluslararası bir gastronomi fuarını gerçekleştiririz.” temennisinde bulundu.

Şahin

Fatma Şahin ise konuşmasına, “İki günden beridir buradayım. Muhteşem bir ev sahipliği yapıyorsunuz.” diyerek, başladı. Sibel Tatar’ın çok başarılı işler yaptığını dile getiren Şahin, “Ben bu coğrafyanın güzelliğini görüyorum bana düşen ne ise ben sizin emrinizdeyim.” diye konuştu.

Tesis, tanıtım ve hikaye yazmanın çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, “Bugün yediğim ekmek kadar güzel ekmek hayatımda yemedim, bugün yediğim patatesi başka bir yerde yemedim. Muhteşemsiniz.” dedi. Hellimin dünyaya daha iyi tanıtılması gerektiğini belirten Şahin, hellimin, mozzarelladan daha kıymetli olduğunu söyledi.

Stantların kurulduğu etkinlikte, workshoplar, mani ve düğün atışması yapılarak, Kıbrıs’ın geleneksel kıyafetleriyle defile, müzik dinletisi, gelin alayı ve folklor gösterisi sunuldu.

Etkinlik boyunca Kıbrıs mutfağından ikramlar da gerçekleştirildi.