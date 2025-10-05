Gazimağusa - Lefkoşa anayoluna dikkatsizce çıkış yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmadı.

Girne’de Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu
Polisin açıklamasına göre, dün akşam üzeri Erhan Öztürk (E-49), yönetimindeki AA 962 H plakalı salon araçla Dörtyol istikametinden Alaniçi istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Dörtyol sığınmalı yol kavşağında seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola çıkış yaptı. Öztürk, o esnada Gazimağusa istikametine doğru seyreden Vagıf Alakbarov (E-37) yönetimindeki HZ 066 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle AA 962 H plakalı salon araç savrularak takla attı ve yolun solundaki orta refüjün üzerindeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.