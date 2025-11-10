KKTC Cimnastik Federasyonunun başlattığı Yetenek Avcıları projesi kapsamında cimnastik eğitimi alan Atatürk Meslek Lise (AML) Uygulama Okulu Anaokulu öğrencileri, bugün Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu’nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun yer aldığı anma töreninde öğrenciler ve eğitmenleri, Atamızı saygı ve özlemle andı.

Hasan Sapsızoğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreninde yaptığı konuşmada “10 Kasım’da, yalnızca bir lideri değil; spora, gençliğe ve çağdaş düşünceye ışık tutan büyük önderimizi anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her zaman saygı ve minnetle anıyoruz.

‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü, bugün de yolumuzu aydınlatan en değerli mirastır. Atamızın gösterdiği yolda, sporun birleştirici gücüyle ilerlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.