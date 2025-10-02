Mimoza Beach Otel, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Farklı alanlarda farkındalık yaratmaya devam eden Mimoza Otel çalışanları ve yöneticileri bu kez Salamis ormanında çevre temizliği gerçekleştirdi.

Orman içi ve yol kenarları başta olmak üzere geniş bir alanda temizlik gerçekleştiren ekipler, bu örnek davranışlarıyla takdir topladı.

Düzenlenen etkinliğin temel amacının çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olduğu ifade edilirken, halkın daha fazla çevre bilincine sahip çıkmasını sağlamanın da birincil hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Mimoza Beach Otel Genel Müdürü Yayın Dalgıç, sadece otellerin değil dış alanlarının temizliğinin de kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Dalgıç, "Tüm misafirlerimiz için bizler otellerde her tür önlemi ve temizliğimizi yapıyoruz. Ama özellikle insanların çok fazla kullandığı ve ilçe merkezinde olmayan noktalarda maalesef insanların bıraktığı atıklar oluyor. Bunlar sadece çöp olarak orada olmuyor aynı zamanda bırakılan çöplerdeki camlar orman yangınlarına da neden olabiliyor. Biz bu riski bir nebze de olsa azaltabilmek amacıyla Salamis ormanında temizlik yaptık. Yıl içerisinde de sürekli bu aktiviteleri tekrarlıyoruz. İnsanlarımızın ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizin doğa konusunda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.





