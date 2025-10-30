Maliye Bakanlığı, faturasını halka ödettiği iç borç ihalelerine dört yeni halka daha ekledi. 27 Ekim Pazartesi günü yapılan Türk Lirası ve döviz cinsinden dört ayrı ihalede, karşılığı 3 milyar 799 milyon Türk Lirası’nı aşan miktarda borç alındı. KKTC Merkez Bankası’nın Maliye adına açtığı TL, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Hazine Bonosu) ihalelerine büyük ilgi oldu. Dörtlü ihale sonrasında “boşalan Hazine” için bu yıl açılan ihale sayısı 30’a çıkarken, bu süreçte alınan iç borç toplamı da 23,2 milyar lirayı geçti. Bakanlar Kurulu, 4 Şubat’ta, “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2025 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde “6 milyar TL borçlanma kararı” almış, Maliye Bakanlığı bu konuda yetkili kılınmıştı.

FIRTINA SÜRÜYOR

Şubat ayında başlatılan iç borçlanma fırtınasının son dört halkası için açılan Türk Lirası cinsinden ihaleden 1 milyar 095 milyon lira sağlandı. Ayrıca, 7 milyon 100 bin dolar; 3 milyon 600 bin Euro ve 4 milyon 100 bin sterlin de bu miktara eklendi. 1 milyar 300 milyon aranan 42 gün vadeli TL cinsinden ihaleye 2 milyar 540 milyonluk teklif geldi, satılan nominal tutar ise 1 milyar 095 milyon lira oldu. 5 milyon dolarlık DİBS ihalesine 7 milyon 100 bin dolarlık teklif yapılırken, bunun tümü kabul edildi. 5 milyonluk Euro ve sterlin ihalelerinde ise hedeflere ulaşılamadı. Euro’ya da 3 milyon 600 bin, sterline de 4 milyon 100 bin tutarında teklifler yapıldı. Bu tekliflerin tümü de kabul edildi. 121 gün vadeli döviz ihalelerinin dünkü serbest piyasa kurundan karşılığı ise toplamda 704 milyon 580 bin Türk Lirası’na ulaştı.