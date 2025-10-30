Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Salih Kahraman dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2025 tarihinde zanlının Lefkoşa’daki adresinde yapılan aramada tasarrufunda 1 adet 27 cm ebadında yeşil renk Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kâğıt parçası, 1 adet 29 cm pembe renk ebadında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kâğıt parçası ile yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.