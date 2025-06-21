Fileleftheros, Kombos’un “X” platformundan yaptığı paylaşımlarda, her iki yetkiliyle telefon görüşmelerinde “bölgedeki güvenlik istikrar” konuları üzerinde yoğunlaştığını yazdı.

Habere göre, Kombos, Rubio ile bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını ve “sürekli iş birliği ve etkin diplomasi ile güvenliğin ve istikrarın idamesi” ortak taahhüdüne vurgu yaptıklarını belirtti.

Kombos, Rubio’dan önce Doughty ile de “bölgesel gelişmeleri” ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptığını kaydederek, “güvenlik ve istikrarın idame ettirilmesi gereğinde görüş birliğine vardıklarını” söyledi.