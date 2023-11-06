banner913
banner932
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
12 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
12 0
 
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
20 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
10 0
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
14 0
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
38 0
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
11 0
banner964

Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak

banner476

Meteoroloji: “Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlar tedbirli olsun”

banner974
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
banner971
Kuzey Afrika’dan bölgeye taşınan toz, bugünden Perşembeye kadar etkili olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yayımlanan ihbarda, Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerreciklerinin bugün sabahtan Perşembe gece yarısına kadar etkili olacağı belirtilirken, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.