Dikkat: Tozlu hava etkili olacak

Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri bugünden itibaren 4 gün boyunca bölgede etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı ihbara göre, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri bugün saat 12.00’den perşembe gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacak.

Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

