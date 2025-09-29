Ümit Şeyhun

Lefkoşa’da akşamüzeri meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü.

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde saat 17.00 sıralarında KK 698 plakalı araçla kuzey istikametinde doğru ilerlemekte olan araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak önce kaldırıma vurdu daha sonra ise yol kenarındaki oto galerini demir çit koruluğa vurarak durdu.

Yaşanan kaza sonucu yaralanan olmazken, araç ön sol farı ile tamponu ve oto galeriye ait çiçeklik ile demir çit koruluk zarar gördü.