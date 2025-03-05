Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Abdulkadir Karadağ

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, Jamiu Arowolo, Fırat Ersalan (Dk.64 Okan), Muhammet Nazik, Uzochukwu Ugwu, Abdullah Erol, Tony Ejike Obia, İbrahim Güler, Emre Nazik (Dk.82 Salahi), Mustafa Korkmaz (Dk.58 Oğulcan)

Göçmenköy: Ozan Moroğlu, Bilal Ceylan, Reşit Erişik (Dk.90 Kayra), Remzi Betmezoğlu, Karl Namnganda (Dk.90 Mahmut), Arda Sözcü, Samet Akrep, Exauce M. Mbou, Ikechukwu Okorie, Eray Vudalı (Dk.72 Arda Karacan), Alaattin Yavuz

Goller: Dk.44 (P) Muhammet Nazik, Dk.71 ve 88 Çağlar Toklu (Mesarya) – Dk.52 Remzi Betmezoğlu (Göçmenköy)

Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Mesarya ile Göçmenköy karşılaştı.

Hasan Onalt Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Kerem Eran’ın yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazanan Mesarya, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Ev sahibi Mesarya’ya galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada penaltıdan Muhammet Nazik, 71 ve 88’inci dakikalarda Çağlar Toklu kaydetti. Göçmenköy’ün tek sayısı 52’nci dakikada Remzi Betmezoğlu’dan geldi. Turun rövanşı 19 Mart Çarşamba günü oynanacak.