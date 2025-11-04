Sn. Ünal Üstel, parti içindeki muhalefetin ilerleyen günlerde Meclis’te nisap konusunda daha büyük bir sıkıntı oluşturacağı gözle görülüyor. Bir an önce güven tazelemenizde fayda var…

Sn. Dursun Oğuz, yıllardır eksikliği hissedilen ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın çalışmalarıyla hayata geçirilen “İnşaat malzemelerinin denetlenmesi Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi oldukça güzel bir gelişme. Laboratuvarın da faaliyette olması çok önemli…

Sn. Hüseyin Çavuş, ilerleyen günlerde hem Hayvancılar Birliği hem de Çiftçiler Birliği sokağa inecek gibi. Özellikle hayvancılar oldukça kızgın. Biran önce hayvancıya bir yardım eli uzatılması gerek…

Sn. Hasan Taçoy, siz ve iki değerli milletvekili dün Meclis Genel Kurulu’nun ilk toplanma girişiminde Mecliste olmamışsınız. Anlaşılan isyan bayrağını açtınız. Allah yardımcınız olsun…

Sn. Nazım Ced, aldığımız haberlere göre partiniz DP sizi Lefke’den Belediye Başkan adayı göstermek istiyormuş. Ancak babanız Ahmet Ced buna karşı çıkmış. Büyüklerin sözünü dinlemekte fayda var…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak artık ekonomik olarak düze çıkmışa benziyorsunuz. Herhalde bundan sonra halkın sosyal yaşamına dokunan projelere daha fazla ağırlık verilecek… Allah kolaylık versin…