Sn. Tufan Erhürman, KKTC 6. Cumhurbaşkanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Kısa süre içinde herhalde çalışma ekibinizi de açıklayacaksınız. Acaba görüşmeci olarak bir kişi atayacak mısınız?

Sn. Ünal Üstel, seçim sonrasında yaptığınız açıklamada ‘sandıktan çıkaracağımız dersler var’ sözünüz umarız havada kalmaz. Zira ilk seçimde daha büyük bir hüsran yaşanabilir…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, seçim bölgeniz olan İskele bölgesinde yıllardır UBP üstünlüğü olmasına karşın bu seçimde bu ters döndü. Herhalde siz de bu sonuçtan bir ders çıkarmışsınızdır…

Sn. Ahmet Savaşan, UBP parti genel sekreter vekili olarak girdiğiniz ilk seçimde yaşanan bu hezimeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Partilileriniz acaba yönetime kızgın mı?

Sn. Erkut Şahali, CTP parti genel sekreteri olarak herhalde partinizde en kısa zamanda yeni bir başkan belirlemek için bir kurultay yapılacak. Parti başkanlığı için gündemde bir isim var mı? Yoksa şimdilik başkanlığa siz mi vekalet edeceksiniz? Hayırlısı olsun…

Sn. Deniz İşçioğlu, Pazar akşamı seçim sonuçlarını değerlendirme adına birçok TV kanalına açıklamalarda bulunmuşsunuz. TV programına katılmak zevkli olduğu kadarıyla biraz stresli olsa gerek…